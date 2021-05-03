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Новосибирская школьница нашла спецназовца, в которого влюбилась на митинге

3 мая 2021, 14:45
Девушке обещали дать телефон бойца.

Настойчивая новосибирская школьница нашла спецназовца, в которого влюбилась на митинге. Сделать это девушке удалось благодаря соцсетям.

КП-Новосибирск продолжает отслеживать историю необычной любви 19-летней ученицы вечерней школы из Бердска. Девушка также работает курьером и помогает маме воспитывать младших братьев и сестер.

На митинге в Новосибирске школьница влюбилась в спецназовца и начала его поиски. Ей понравились глаза парня, остальное лицо было скрыто балаклавой.

Молодые люди перекинулись парой фраз. Девушка узнала, что ее избранник из Искитима. И теперь благодаря соцсетям она нашла этого парня. Девушке обещали дать телефон бойца. Тогда, возможно, их встреча состоится.

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