Настойчивая новосибирская школьница нашла спецназовца, в которого влюбилась на митинге. Сделать это девушке удалось благодаря соцсетям.
КП-Новосибирск продолжает отслеживать историю необычной любви 19-летней ученицы вечерней школы из Бердска. Девушка также работает курьером и помогает маме воспитывать младших братьев и сестер.
На митинге в Новосибирске школьница влюбилась в спецназовца и начала его поиски. Ей понравились глаза парня, остальное лицо было скрыто балаклавой.
Молодые люди перекинулись парой фраз. Девушка узнала, что ее избранник из Искитима. И теперь благодаря соцсетям она нашла этого парня. Девушке обещали дать телефон бойца. Тогда, возможно, их встреча состоится.