Почти полмиллиона новосибирцев приняли участие патриотической эстафете

- Проект «Эстафета поколений» получился ярким, масштабным и полностью оправдал своё название. Его инициировали наши ветераны, но за эти годы в мероприятия акции были вовлечены все поколения – от мала до велика. И есть уверенность, что эта «Эстафета» не завершится: сколько будет подрастающих поколений патриотов, столько мы будем из рук в руки передавать нашу память — ту самую эстафету, которая защищает нашу историю, — обратился губернатор к участникам торжественного собрания, посвященного акции.