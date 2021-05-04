Почти полмиллиона новосибирцев приняли участие патриотической эстафете

Почти полмиллиона новосибирцев приняли участие в мероприятиях акции «Эстафета патриотизма поколений», которая длилась ровно 1418 дней — столько, сколько шла Великая Отечественная война 1941-1945 гг. губернатор Андрей Травников поблагодарил организаторов за вклад в сохранение исторической памяти о Великой Победе и высказал уверенность, что «Эстафета» будет продолжена и в будущем.
Центральным событием торжественного подведения итогов масштабной акции стала передача ветеранами молодым новосибирцам символического знака — «Пламя эстафеты патриотизма».
- Проект «Эстафета поколений» получился ярким, масштабным и полностью оправдал своё название. Его инициировали наши ветераны, но за эти годы в мероприятия акции были вовлечены все поколения – от мала до велика. И есть уверенность, что эта «Эстафета» не завершится: сколько будет подрастающих поколений патриотов, столько мы будем из рук в руки передавать нашу память — ту самую эстафету, которая защищает нашу историю, — обратился губернатор к участникам торжественного собрания, посвященного акции.
«Эстафета патриотизма поколений» стартовала по инициативе новосибирских ветеранов 22 июня 2016 года. Её основная идея — сохранить и передать память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла о подвиге, славные традиции подрастающему поколению.
- Эта акция вылилась в мощное патриотическое движение, в которое оказались вовлечены и трудовые коллективы, и школьники, и молодёжь, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По оценкам организаторов около 400 тысяч новосибирцев хотя бы раз приняли участие в мероприятиях в рамках акции.