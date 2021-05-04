Потепление до +25 градусов ожидается в Новосибирской области 5 мая

В целом по области осадков также не прогнозируется, но порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.Температура воздуха ночью составит +2, +7°С, но местами понизится до -3°С. Днем воздух прогреется до +15, +20 °С, хотя местами станет совсем жарко, когда термометры покажут +25°С