Потепление до +25 градусов ожидается в Новосибирской области 5 мая

Новосибирскую область в ближайшие дни ждет потепление. Оно окажется вызвано приходом теплых масс из Средней Азии, который придут в регион уже в среду, 5 мая.
В Новосибирске ожидается переменная облачность без осадков, местами туманы. Ночью температура составит +2...+4 градуса, а в пригороде возможны заморозки до -1 градуса. Днем потеплеет до +17...+19 градусов. Западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с с порывами днем до 14 м/с.
В целом по области осадков также не прогнозируется, но порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.Температура воздуха ночью составит +2, +7°С, но местами понизится до -3°С. Днем воздух прогреется до +15, +20 °С, хотя местами станет совсем жарко, когда термометры покажут +25°С