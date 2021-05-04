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СК проверяет инцидент с падением 3-летней девочки в игровом клубе Новосибирска

4 мая 2021, 13:52
Девочке наложили швы.

Травмирование малолетнего ребенка в детском игровом комплексе Новосибирска проверят следователи.

По имеющимся данным в СК, трехлетняя девочка играла в лабиринте в игровом клубе на улице Воинской. Она забралась на метровую конструкцию, с которой внезапно упала вниз. При падении она разбила подбородок. Как писали СМИ, девочке не смогли оказать медпомощь на месте происшествия. В травмпункте ей наложили пять швов.

Как сообщила мать ребенка, в пролете лабиринта не было защитной сетки.

В ходе проверки объекта удалось установить, что в игровом комплексе не было информации о правилах безопасности и ограничениях. После проверки будет принято процессуальное решение.

#Новости#Происшествия
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