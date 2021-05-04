СК проверяет инцидент с падением 3-летней девочки в игровом клубе Новосибирска

По имеющимся данным в СК, трехлетняя девочка играла в лабиринте в игровом клубе на улице Воинской. Она забралась на метровую конструкцию, с которой внезапно упала вниз. При падении она разбила подбородок. Как писали СМИ, девочке не смогли оказать медпомощь на месте происшествия. В травмпункте ей наложили пять швов.