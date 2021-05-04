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В Новосибирске открыли семь мобильных пунктов вакцинации от COVID-19

5 мая 2021, 00:07
В них можно также пройти флюрографию, маммографию и общий осмотр.

В Новосибирске с 4 по 7 мая открыты семь мобильных комплексов, в которых сибиряки могут пройти диспансеризацию и поставить прививку от COVID-19. Они расположены в местах массового скопления людей.

Как рассказала пресс-служба регионального правительства, акция называется «Заботимся о здоровье вместе». В организованных пунктах предлагают пройти профилактический осмотр, сделать флюрографию и маммографию.

Желающие привиться первым компонентом вакцины «Спутник V» могут сделать и это. Пункты расположились рядом с крупными ТРЦ – «Ройял Парк», «Аура», «Мега», «Сибирский Молл», «Континент», а также возле Центрального рынка и перед зданием администрации Кировского района.

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