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Новосибирец пытался сдать снаряд в пункт металлолома

5 мая 2021, 20:40
Позже выяснилось, что предмет не представляет опасности.

В Калининском районе Новосибирска утром 5 мая неравнодушные горожане позвонили в полицию и заявили, что в городе замечен мужчина с военным снарядом. Обликом мужчина был похож на бездомного.

Сотрудники полиции выехали на место и действительно обнаружили гражданина со снарядом. Он направлялся в пункт приема металла,чтобы сдать находку.

Полицейские оцепили территорию на улице Богдана Хмельницкого. Разминирование продолжалось почти 4 часа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, выяснилось, что предмет не представляет опасности. Проверка продолжается.

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