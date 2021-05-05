Новосибирец пытался сдать снаряд в пункт металлолома

В Калининском районе Новосибирска утром 5 мая неравнодушные горожане позвонили в полицию и заявили, что в городе замечен мужчина с военным снарядом. Обликом мужчина был похож на бездомного.
Сотрудники полиции выехали на место и действительно обнаружили гражданина со снарядом. Он направлялся в пункт приема металла,чтобы сдать находку.
Полицейские оцепили территорию на улице Богдана Хмельницкого. Разминирование продолжалось почти 4 часа.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, выяснилось, что предмет не представляет опасности. Проверка продолжается.