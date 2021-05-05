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Новосибирцы рассказали, сколько готовы потратить на отпуск в 2021 году

5 мая 2021, 11:10
Ученые и топ-менеджеры тратят большие суммы на отпуск.

Большинство жителей Новосибирской области готовы потратить более 50 тысяч рублей на отпуск.

Служба hh.ru в преддверии отпусков провела опрос среди россиян, в котором приняли участие и новосибирцы. Оказалось, что 37% сибиряков готовы потратить максимальную сумму на отдых – более 50 тысяч рублей. Причем в такую сумму оценили отдых работники научно-образовательной сферы и топ-менеджеры. 32% пользователей оценили свой отпуск в менее 40 тысяч рублей, 18% не могут назвать точную сумму.

Специалисты также выяснили, что никаких сложностей в планировании отпуска не испытывают 42% работников. А вот 61% приходится согласовывать отпуск с коллегами. 12% не отпускают с работы без важной причины. 10% опрошенных вовсе отказались от отдыха из-за пандемии.

Отметим, что на данный момент 2% опрошенных уже отгуляли положенные выходные дни, а 76% лишь собираются в отпуск. 12% пока не планировали отпуск.

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#Новости#Общество
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