Новосибирцы рассказали, сколько готовы потратить на отпуск в 2021 году

Большинство жителей Новосибирской области готовы потратить более 50 тысяч рублей на отпуск.
Служба hh.ru в преддверии отпусков провела опрос среди россиян, в котором приняли участие и новосибирцы. Оказалось, что 37% сибиряков готовы потратить максимальную сумму на отдых – более 50 тысяч рублей. Причем в такую сумму оценили отдых работники научно-образовательной сферы и топ-менеджеры. 32% пользователей оценили свой отпуск в менее 40 тысяч рублей, 18% не могут назвать точную сумму.
Специалисты также выяснили, что никаких сложностей в планировании отпуска не испытывают 42% работников. А вот 61% приходится согласовывать отпуск с коллегами. 12% не отпускают с работы без важной причины. 10% опрошенных вовсе отказались от отдыха из-за пандемии.
Отметим, что на данный момент 2% опрошенных уже отгуляли положенные выходные дни, а 76% лишь собираются в отпуск. 12% пока не планировали отпуск.