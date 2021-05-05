Новосибирцы рассказали, сколько готовы потратить на отпуск в 2021 году

Служба hh.ru в преддверии отпусков провела опрос среди россиян, в котором приняли участие и новосибирцы. Оказалось, что 37% сибиряков готовы потратить максимальную сумму на отдых – более 50 тысяч рублей. Причем в такую сумму оценили отдых работники научно-образовательной сферы и топ-менеджеры. 32% пользователей оценили свой отпуск в менее 40 тысяч рублей, 18% не могут назвать точную сумму.