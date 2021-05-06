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Более 100 облав на безмасочников прошло в новосибирских ТРЦ за неделю

6 мая 2021, 13:02
Обнаружено шесть нарушений, по которым чиновники минпромторга и сотрудники Роспотребнадзора возбудили административные дела.

Сегодня, 6 мая, в правительстве Новосибирской области рассказали об очередных облавах на безмасочников. За неделю их провели более 100 в шести крупных торговых центрах.

Проверки устроили совместно чиновники минпромторга, сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Они провели 115 облав. В частности, проверено 107 объектов в ТРЦ «МЕГА», ТРЦ «Калина Центр», ТРЦ «Ройял Парк», ТЦ «Версаль», ТРЦ «Континент», ТРЦ «Сибирский Молл», в четырех из которых были выявлены нарушения масочного режима и норм СанПин. Минпромторгом региона возбуждено два административных дела по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, Роспотребнадзором – еще два по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Проверки проводятся и в отдельно стоящих торговых и развлекательных объектах: барах, магазинах, салонах связи и т.д. За неделю Роспотребнадзором по Новосибирской области в двух таких организациях выявлены нарушения норм СанПин – возбуждено еще два административных производства по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

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#Новости#Происшествия
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