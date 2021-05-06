Более 100 облав на безмасочников прошло в новосибирских ТРЦ за неделю

Проверки устроили совместно чиновники минпромторга, сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Они провели 115 облав. В частности, проверено 107 объектов в ТРЦ «МЕГА», ТРЦ «Калина Центр», ТРЦ «Ройял Парк», ТЦ «Версаль», ТРЦ «Континент», ТРЦ «Сибирский Молл», в четырех из которых были выявлены нарушения масочного режима и норм СанПин. Минпромторгом региона возбуждено два административных дела по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, Роспотребнадзором – еще два по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.