В День Победы в Новосибирской области ожидается до +25 градусов

Новосибирскую области ждет по-настоящему летняя погода. Согласно синоптикам Западно-Сибирского УГМС, температура может подняться до +25 градусов.
В пятницу, 7 мая, по области возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, но возможны порывы до 20 м/с. Температура ночью в Новосибирске составит +9…+11 градусов, днём до +18…+20 градусов. По области ночью синоптики ожидают +8…+13 градусов, но по северо-западу холоднее – +2…+7. Днём прогнозируется до +22 градусов.
В субботу, 8 мая, ночью также возможны кратковременные дожди и грозы. Скорость северо-западного ветра составит 4-9 метров в секунду, местами порывы до 18 м/с. Ночная температура в Новосибирске ожидается на уровне +4…+6 градусов, днём до +18…+20 градусов. В целом по области ночью прогнозируют +3…+8 градусов, но при прояснениях заморозки до -3. Днём до +22 градусов.
В День Победы, 9 мая, ветер станет юго-восточным и подует со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 16 м/c. В Новосибирске ночью температура составит +4…+6 градусов, днём до +18. В Новосибирской области ночью синоптики ожидают +3…+8 градусов, но местами заморозки до отметки в -3 градуса. Днём ожидается +15…+20 градусов, местами до +25.