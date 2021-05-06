В День Победы в Новосибирской области ожидается до +25 градусов

В субботу, 8 мая, ночью также возможны кратковременные дожди и грозы. Скорость северо-западного ветра составит 4-9 метров в секунду, местами порывы до 18 м/с. Ночная температура в Новосибирске ожидается на уровне +4…+6 градусов, днём до +18…+20 градусов. В целом по области ночью прогнозируют +3…+8 градусов, но при прояснениях заморозки до -3. Днём до +22 градусов.