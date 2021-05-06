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Житель Новосибирской области спас 9-летнего мальчика из горящего дома

6 мая 2021, 13:18
Мальчик находится в реанимации.

Житель Искитимского района Новосибирской области спас на пожаре соседского ребенка.

Как сообщает главное управление МЧС по области, 5 мая днем загорелся частный дом в городе Искитиме. Хозяйка успела выбежать, а ее девятилетний сын остался в комнате. Женщина отчаянно звала на помощь.

На место происшествия прибежал сосед, который заметил черный дым. Мужчина зашел в дом, но передвигаться ему приходилось наощупь. Вскоре ему удалось найти мальчика. К этому моменту прибыли пожарные расчеты. За восемь минуть пожар потушили, еще полтора часа ушло на проливку и разбор завалов. Площадь пожара составила 36 кв.м.

Спасенного ребенка госпитализировали с тяжелыми ожогами. За его жизнь борются врачи.

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#Новости#Происшествия
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