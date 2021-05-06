Житель Новосибирской области спас 9-летнего мальчика из горящего дома

На место происшествия прибежал сосед, который заметил черный дым. Мужчина зашел в дом, но передвигаться ему приходилось наощупь. Вскоре ему удалось найти мальчика. К этому моменту прибыли пожарные расчеты. За восемь минуть пожар потушили, еще полтора часа ушло на проливку и разбор завалов. Площадь пожара составила 36 кв.м.