Прокуратура начала проверку после задержки вылета новосибирских школьников

Напомним, 7 мая в 23:25 группа школьников из Новосибирска в сопровождении учителя не смогла покинуть аэропорт Пулково. Как сообщила администрация аэропорта, их не допустили на посадку из-за опоздания. Школьники вылетели спустя сутки – 8 мая в 23:25. Авиакомпания обещала доставить детей бесплатно до Новосибирска.