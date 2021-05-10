Прокуратура начала проверку после задержки вылета новосибирских школьников

Posted 10 мая 2021, 03:01
Published 10 мая 2021, 03:01
Modified 16 сентября 2022, 20:41
Updated 16 сентября 2022, 20:41
Транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержки вылета из аэропорта Санкт-Петербурга новосибирских школьников.
Северо-Западная транспортная прокуратура выяснит обстоятельства инцидента и примет меры, если будут выявлены нарушения.
Напомним, 7 мая в 23:25 группа школьников из Новосибирска в сопровождении учителя не смогла покинуть аэропорт Пулково. Как сообщила администрация аэропорта, их не допустили на посадку из-за опоздания. Школьники вылетели спустя сутки – 8 мая в 23:25. Авиакомпания обещала доставить детей бесплатно до Новосибирска.