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Posted 10 мая 2021, 03:01

Published 10 мая 2021, 03:01

Modified 16 сентября 2022, 20:41

Updated 16 сентября 2022, 20:41

Прокуратура начала проверку после задержки вылета новосибирских школьников

10 мая 2021, 03:01
Дети и педагог улетели из Петербурга через сутки.

Транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержки вылета из аэропорта Санкт-Петербурга новосибирских школьников.

Северо-Западная транспортная прокуратура выяснит обстоятельства инцидента и примет меры, если будут выявлены нарушения.

Напомним, 7 мая в 23:25 группа школьников из Новосибирска в сопровождении учителя не смогла покинуть аэропорт Пулково. Как сообщила администрация аэропорта, их не допустили на посадку из-за опоздания. Школьники вылетели спустя сутки – 8 мая в 23:25. Авиакомпания обещала доставить детей бесплатно до Новосибирска.

#Происшествия#Новости
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