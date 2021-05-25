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Posted 25 мая 2021, 08:28

Published 25 мая 2021, 08:28

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

В Новосибирской области в 2021 году долги по зарплате выросли вдвое

25 мая 2021, 08:28
Названы предприятия с наибольшей задолженностью.

Просроченная задолженность по зарплате предприятий Новосибирской области перед работниками составила на 1 мая 2021 года 47 млн рублей. По данным Новосибирскстата, за апрель сумма выросла вдвое. Эксперты отмечают, что большая часть долга, 30,7 млн, образовалась перед теми, кто потерял работу в 2020 году и ранее.

82,9% долга числится за шестью предприятиями области. В этом списке: ФГУП «Опытный завод», ООО СМЦ «Стиллайн», ООО «Посевнинский завод спецтехники», ЗАО «Феникс-88», АО «Байкальская строительная компания», МУП «Водолей».

#Общество
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