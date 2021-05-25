В Новосибирской области в 2021 году долги по зарплате выросли вдвое

Просроченная задолженность по зарплате предприятий Новосибирской области перед работниками составила на 1 мая 2021 года 47 млн рублей. По данным Новосибирскстата, за апрель сумма выросла вдвое. Эксперты отмечают, что большая часть долга, 30,7 млн, образовалась перед теми, кто потерял работу в 2020 году и ранее.