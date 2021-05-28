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Posted 28 мая 2021, 05:00

Published 28 мая 2021, 05:00

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Новосибирская область заняла седьмое место по уровню зарплаты в Сибири

28 мая 2021, 05:00
В области зарплата ниже общесибирского показателя.

Новосибирская область оказалась на седьмом месте в Сибири по уровню заработной платы за первый квартал 2021 года. Размер дохода среднестатистического новосибирца составил 41 599 рублей.

Отметим, что в Сибирском федеральном округе средний размер зарплаты составляет 44 117 рублей. Самый высокий доход отмечен у жителей Красноярского края (54 216 руб.), на втором месте – Иркутская область (49 631 руб.), и замыкает тройку лидеров Томская область с зарплатой в 46 452 руб.

Самая низкая заработная плата у жителей Алтайского края – 29 562 руб.

#Общество
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