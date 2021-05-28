Новосибирская область заняла седьмое место по уровню зарплаты в Сибири

Posted 28 мая 2021, 05:00
Published 28 мая 2021, 05:00
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Новосибирская область оказалась на седьмом месте в Сибири по уровню заработной платы за первый квартал 2021 года. Размер дохода среднестатистического новосибирца составил 41 599 рублей.
Отметим, что в Сибирском федеральном округе средний размер зарплаты составляет 44 117 рублей. Самый высокий доход отмечен у жителей Красноярского края (54 216 руб.), на втором месте – Иркутская область (49 631 руб.), и замыкает тройку лидеров Томская область с зарплатой в 46 452 руб.
Самая низкая заработная плата у жителей Алтайского края – 29 562 руб.