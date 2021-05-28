Новосибирская область заняла седьмое место по уровню зарплаты в Сибири

Отметим, что в Сибирском федеральном округе средний размер зарплаты составляет 44 117 рублей. Самый высокий доход отмечен у жителей Красноярского края (54 216 руб.), на втором месте – Иркутская область (49 631 руб.), и замыкает тройку лидеров Томская область с зарплатой в 46 452 руб.