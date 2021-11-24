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Posted 24 ноября 2021, 18:05

Published 24 ноября 2021, 18:05

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Без тепла почти сутки остаются жильцы 16 зданий на МЖК в Новосибирске

Без тепла почти сутки остаются жильцы 16 зданий на МЖК в Новосибирске

24 ноября 2021, 18:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Отопление должно вернуться в дома ночью 25 ноября.

Несколько домов на улицах Высоцкого и Лазурной в Новосибирске остались без отопления в среду, 24 ноября. Известно, что без тепла дома на МЖК находятся с 5 часов утра.

Причиной стала авария на теплотрассе около дома №32 по улице Лазурной. Общее число домов, которые остались без тепла, равняется 16.

Первоначально тепло в дома обещали вернуть к вечеру. Однако к заявленному сроку коммунальщики не успели. Теперь отопление должно вернуться в дома ночью 25 ноября.

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