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Posted 24 ноября 2021, 07:42

Published 24 ноября 2021, 07:42

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

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Губернатор Травников вручил знаки «За материнскую доблесть» 26 новосибирским женщинам

24 ноября 2021, 07:42
Фото: сайт Правительства НСО
Самой молодой из них - 29 лет.

Сразу 26 многодетных матерей накануне Дня матери получили знак отличия «За материнскую доблесть». К награде прилагается 50 тысяч рублей, не облагаемых налогом.

Награды вручили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, сенатор Владимир Городецкий и спикер Заксобрания НСО Андрей Шимкив.

Лауреаты премии представляют разные районы региона. 23 награжденные женщины воспитывают 5 детей, 2 - 6 детей и еще одна - семерых детей. Самой молодой из них - 29 лет.

Многодетным матерям глава региона пообещал сохранить и преумножить меры поддержки. Всего в Новосибирской области живут 38 111 многодетных семей. В них воспитываются 128 208 детей.

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