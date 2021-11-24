Губернатор Травников вручил знаки «За материнскую доблесть» 26 новосибирским женщинам

Posted 24 ноября 2021, 07:42
Published 24 ноября 2021, 07:42
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Сразу 26 многодетных матерей накануне Дня матери получили знак отличия «За материнскую доблесть». К награде прилагается 50 тысяч рублей, не облагаемых налогом.
Награды вручили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, сенатор Владимир Городецкий и спикер Заксобрания НСО Андрей Шимкив.
Лауреаты премии представляют разные районы региона. 23 награжденные женщины воспитывают 5 детей, 2 - 6 детей и еще одна - семерых детей. Самой молодой из них - 29 лет.
Многодетным матерям глава региона пообещал сохранить и преумножить меры поддержки. Всего в Новосибирской области живут 38 111 многодетных семей. В них воспитываются 128 208 детей.