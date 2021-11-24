В Краснообске открылся спортивный центр для занятий сёрфингом

Posted 24 ноября 2021, 07:05
Published 24 ноября 2021, 07:05
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Полеты в аэротрубе и занятия на серфинге предлагает открывшийся под Новосибирском спортивный центр FLYSURF.
В его строительство вложили 300 миллионов рублей. Здесь есть установка, которая имитирует волну и позволяет отрабатывать элементы на серфинге. Также центр намерен принимать у себя спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
По словам главы Федерации парашютного спорта Андрея Барабаша, центр нацелен на работу с маломообильными людьми, в частности с детьми с ДЦП, СДВГ, ОВЗ, аутизмом.
Занятие с детьми будут проходить в аэротрубе. Конструкция может позволить особенному ребенку развивать координацию и имитировать походку. Руководитель центра помощи многодетным семьям «Вектор» Андрей Андреев рассказал, что кинезитерапия – это направление, которое через стресс помогает восстановить утраченные функции головного мозга. И полеты в трубе внедрять эту методику.