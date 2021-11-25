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В пятницу в Новосибирской области похолодает до -26 градусов

25 ноября 2021, 16:34
Фото: pixabay.com
В течение суток возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

В пятницу, 26 ноября, в Новосибирской области похолодает до -26°С. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра.

Ночью в некоторых районах возможен снег и даже метель. Днем преимущественно без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ночью подует северо-западный, а днем - юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, но местами возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью -14, -19°С, местами до -26°С. Днем воздух прогреется только до -11, -16°С.

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