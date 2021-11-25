В пятницу в Новосибирской области похолодает до -26 градусов

В пятницу, 26 ноября, в Новосибирской области похолодает до -26°С. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра.
Ночью в некоторых районах возможен снег и даже метель. Днем преимущественно без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ночью подует северо-западный, а днем - юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, но местами возможны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью -14, -19°С, местами до -26°С. Днем воздух прогреется только до -11, -16°С.