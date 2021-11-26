Корпорация МСП поручили выявлять факты невыполнения квот по закупкам у МСП

Кроме того, Белоусов приказал Министерству финансов, Министерству экономического развития и Корпорации МСП вместе ускорить подготовку к рассмотрению в Государственной думе проектов законов об установлении требований к банковским гарантиям и определении механизма «выращивания» поставщиков. Об этом информирует finmarket.ru.
Первый законопроект в начале 2021 года в нижнюю палату парламента внесли члены правительства. Он предполагает, что субъекты малого и среднего бизнеса во время участия в государственных закупках государственных компаний смогут давать банковские гарантии, выданные любым банком, внесенным в список финансовых учреждений, у которых есть право предоставлять гарантии по обеспечению заявок и исполнению контрактов в рамках госзакупок. Сегодня в соответствующем перечне числятся 194 банка. В наши дни государственные компании произвольно определяют конкретные банки, которые могут выдавать банковские гарантии при проведении закупок.
Проект закона о «выращивании» поставщиков (№ 9703-8) внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в прошлом месяце. Данный документ предусматривает, например, что Кабмин РФ представит список ключевых требований к участникам программ развития госкомпаний, и порядок проведения их отбора.
Помимо этого, Белоусов потребовал от Корпорации МСП разработать инициативы по совершенствованию оценки качества закупок, в которых принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства.
В нынешнем году самыми крупными заказчиками было заключено с представителями малого и среднего бизнеса 393 000 договоров на 3,3 триллиона рублей, что на 4,1% и на 11,8% больше аналогичных показателей прошлого года. Так, наибольший рост приходится на закупки компьютерной техники — на 6,8% (228,5 миллиарда рублей), оборудования для машиностроения — на 5,7% (190,9 млрд рублей), услуг в области архитектуры и проектирования — на 4,8% (161,3 миллиарда рублей).
По информации Корпорации МСП, в минувшем году порядка 65% субъектов МСП, которые числятся поставщиками крупнейших государственных компаний, нарастили численность своего персонала на 19 000 человек, а доход — на 1,1 триллиона рублей. В минувшем году объем закупок самых крупных государственных компаний у представителей мелкого и среднего бизнеса достиг 3,9 триллиона рублей. Это на 5,3% больше аналогичного показателя 2019 года.