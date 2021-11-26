Корпорация МСП поручили выявлять факты невыполнения квот по закупкам у МСП

Первый законопроект в начале 2021 года в нижнюю палату парламента внесли члены правительства. Он предполагает, что субъекты малого и среднего бизнеса во время участия в государственных закупках государственных компаний смогут давать банковские гарантии, выданные любым банком, внесенным в список финансовых учреждений, у которых есть право предоставлять гарантии по обеспечению заявок и исполнению контрактов в рамках госзакупок. Сегодня в соответствующем перечне числятся 194 банка. В наши дни государственные компании произвольно определяют конкретные банки, которые могут выдавать банковские гарантии при проведении закупок.