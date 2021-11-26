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Силовики провели обыски у политтехнолога «Справедливой России»

26 ноября 2021, 06:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Его подозревают в черном пиаре.

Накануне вечером силовики пришли с обысками к политтехнологу Виталию Щербакову. На прошедших выборах он руководил штабом кандидата от "Справедливой России" Александра Клишина.

По мнению политических аналитиков, интерес МВД к Щербакову может быть связан с сентябрьскими выборами в Югре. В ходе кампании технолог атаковал в масс-медиа депутата от "Единой России" Ирину Урванцеву.

У политтехнолога справедливороссов изъяты личные вещи и компьютер. При этом о процессуальном статусе Щербакову не сообщили. "Я не свидетель, никто. Каким боком и к чему я отношусь, я до сих пор не понимаю", - посетовал политконсультант.

В ходе предвыборной кампании в Сургуте распространили листовки, где от лица Урванцевой якобы предлагалось ввести в округе платную медицину. Кандидат от "Единой России" от скандальной листовки открестилась. Было возбуждено уголовное дело о клевете, однако фигурантов в нем до сих пор нет.

Александр Клишин в беседе с NEFT опроверг причастность руководителя своего штаба к черному пиру. Щербаков после выборов возглавляет МАУ "Ресурсный информационный центр" Сургутского района.

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#Новости#Криминал
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