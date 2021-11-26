Силовики провели обыски у политтехнолога «Справедливой России»

Накануне вечером силовики пришли с обысками к политтехнологу Виталию Щербакову. На прошедших выборах он руководил штабом кандидата от "Справедливой России" Александра Клишина.
По мнению политических аналитиков, интерес МВД к Щербакову может быть связан с сентябрьскими выборами в Югре. В ходе кампании технолог атаковал в масс-медиа депутата от "Единой России" Ирину Урванцеву.
У политтехнолога справедливороссов изъяты личные вещи и компьютер. При этом о процессуальном статусе Щербакову не сообщили. "Я не свидетель, никто. Каким боком и к чему я отношусь, я до сих пор не понимаю", - посетовал политконсультант.
В ходе предвыборной кампании в Сургуте распространили листовки, где от лица Урванцевой якобы предлагалось ввести в округе платную медицину. Кандидат от "Единой России" от скандальной листовки открестилась. Было возбуждено уголовное дело о клевете, однако фигурантов в нем до сих пор нет.
Александр Клишин в беседе с NEFT опроверг причастность руководителя своего штаба к черному пиру. Щербаков после выборов возглавляет МАУ "Ресурсный информационный центр" Сургутского района.