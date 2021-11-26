Силовики провели обыски у политтехнолога «Справедливой России»

У политтехнолога справедливороссов изъяты личные вещи и компьютер. При этом о процессуальном статусе Щербакову не сообщили. "Я не свидетель, никто. Каким боком и к чему я отношусь, я до сих пор не понимаю", - посетовал политконсультант.