Учредителя «Добрянки» Насоленко не пустили с больной матерью в Германию

Новосибирский бизнесмен Виталий Насоленко не смог вылететь с больной матерью в Германию из-за многомиллионного долга.
Арбитражный суд принял отрицательное решение по его иску, несмотря на доводы стороны. Так, Насоленко заявил, что будут лишь сопровождать мать, которой требовалась операция за границей. Сам же он не потратит ни копейки, все расходы возьмет родительница. Женщина доказала свою финансовую состоятельность, предоставив документы о дивидендах в 1 млн рублей.
Между тем кредитор Насоленко был против выпускать его за пределы страны. Он предложил женщине взять с собой родственника без долгов.
Арбитраж учел его мнение и заявление матери должника. Но судья также принял во внимание эпидемиологическую обстановку в мире, которая может помешать возвращению должника на родину, и вынес отказ по иску.
Отметим, братья Насоленко являлись учредителями «Новые торговые сети», они работали под брендом «Пятерочки», Универсам удачных покупок», открыли супермаркеты «Бахетле» и «Добрянка». Но вскоре были признаны банкротами из-за долга в 430 млн рублей.