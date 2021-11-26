Учредителя «Добрянки» Насоленко не пустили с больной матерью в Германию

Арбитражный суд принял отрицательное решение по его иску, несмотря на доводы стороны. Так, Насоленко заявил, что будут лишь сопровождать мать, которой требовалась операция за границей. Сам же он не потратит ни копейки, все расходы возьмет родительница. Женщина доказала свою финансовую состоятельность, предоставив документы о дивидендах в 1 млн рублей.