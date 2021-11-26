В Новосибирске закрывается магазин «Иль де Ботэ» на Красном

Сеть «Иль де Ботэ» закрывает торговые точки по всей стране, в том числе в Новосибирске. Со здания на Красном проспекте уже сняли вывеску, хотя торговля пока ведется.
Сеть «Остров красоты», так в переводе с французского языка звучит «Иль де Ботэ», появилась в России в 2001 году. Спустя семь лет российская компания заключило соглашение с французским холдингом LVMH (Louis Vuitton, Moёt, Hennessy). Холдинг получил долю в 45%, а в 2011 году полностью завладел компанией.
Как пишет РБК, LVMH консолидировал все акции кипрской компании, которая владеет «Иль де Ботэ», а сама сеть стала подконтрольна французской сети Sephora. У последней несколько десятков магазинов по всей стране, в том числе в Сибири. В Новосибирске будет открыт первый магазин Sephora вместо «Иль де Ботэ».
Напомним, что конкурентами сети в мегаполисе являются «Л’Этуаль», «Рив Гош», Yves Rocher и «Золотое яблоко».