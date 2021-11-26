В Новосибирске закрывается магазин «Иль де Ботэ» на Красном

Как пишет РБК, LVMH консолидировал все акции кипрской компании, которая владеет «Иль де Ботэ», а сама сеть стала подконтрольна французской сети Sephora. У последней несколько десятков магазинов по всей стране, в том числе в Сибири. В Новосибирске будет открыт первый магазин Sephora вместо «Иль де Ботэ».