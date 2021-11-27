Егор Бероев назвал приглашение его в «красную зону» аморальным

Напомним, Бероев выступил против принудительной вакцинации. Он высказался за то, чтобы у людей была свобода выбора, назвав решение о прививке от коронавируса делом каждого. Это Бероев подчеркнул в рассказе о том, что его «пригласили в «красную зону» посмотреть, как умирают люди». При этом актер напомнил слова из клятвы Гиппократа, где говорится о неразглашении врачебной тайны. Бероев заявил, что может пригласить кого угодно посмотреть, как люди гибнут от инсультов и инфарктов, чего, по его данным, в разы больше. По мнению актера, такие вещи не могут являться предметом для пиар кампаний.