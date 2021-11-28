14 человек умерли от коронавируса за минувшие сутки в Новосибирской области

Еще 400 человек заболели COVID-19 в Новосибирской области. Таковы данные оперштаба на утро 28 ноября. Всего в регионе теперь коронавирусом заболели 81 942 человек, в том числе 8 562 детей.
Выздоровели 51 человек. Всего с начала пандемии с выздоровлением выписаны 57 178 пациентов.
Умерли еще 14 пациентов. Среди них трое мужчин в возрасте 51, 78 и 84 лет и 11 женщины. Им было 55, 59, 63, 71, 75, 84, 85 и 88 лет. Еще трем сибирячкам было по 80 лет. Всего в Новосибирской области коронавирус унес 3 767 жизней.
В инфекционные стационары региона помещены 4 104 пациента, в том числе 60 детей. У всех госпитализированных коронавирус или подозрение на него.
В отделения реанимации помещены 360 человек. 53 тяжелых пациента подключены к аппаратам ИВЛ.
В НСО проведено 2 996 288 тестов на коронавирус. За минувшие сутки ОРВИ заболели 5 038 новосибирцев.