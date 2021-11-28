14 человек умерли от коронавируса за минувшие сутки в Новосибирской области

Умерли еще 14 пациентов. Среди них трое мужчин в возрасте 51, 78 и 84 лет и 11 женщины. Им было 55, 59, 63, 71, 75, 84, 85 и 88 лет. Еще трем сибирячкам было по 80 лет. Всего в Новосибирской области коронавирус унес 3 767 жизней.