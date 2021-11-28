Мэрия Новосибирска решила отнять землю у кирпичного дома на Телецентре

Мэрия Новосибирска объявила о планах забрать в муниципальную собственность участок под многоквартирным домом. Он находится по адресу: 4-й переулок Римского-Корсакова, 12, сообщает сайт мэрии.
Дом признан аварийным. Его необходимо снести. А участок будет выкуплен для городских нужд.
Также мэрия намерена прибрать участок под домом №19 по улице Инвентарной. В самом доме городские власти выкупят одну квартиру. В сферу интересов мэрии попал и дом №25а по улице Качалова. Тут также изымут землю и купят две квартиры.