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Мэрия Новосибирска решила отнять землю у кирпичного дома на Телецентре

28 ноября 2021, 09:45
Фото: мэрия Новосибирска
Дом признан аварийным.

Мэрия Новосибирска объявила о планах забрать в муниципальную собственность участок под многоквартирным домом. Он находится по адресу: 4-й переулок Римского-Корсакова, 12, сообщает сайт мэрии.

Дом признан аварийным. Его необходимо снести. А участок будет выкуплен для городских нужд.

Также мэрия намерена прибрать участок под домом №19 по улице Инвентарной. В самом доме городские власти выкупят одну квартиру. В сферу интересов мэрии попал и дом №25а по улице Качалова. Тут также изымут землю и купят две квартиры.

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#Новости#Город
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