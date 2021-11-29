Сотрудницу новосибирского медучреждения отстранили от работы из-за отказа от прививки

В Новосибирске пожилую сотрудницу медучреждения отстранили от работы из-за отказа от вакцинации. Напомним, с 21 ноября обязательным требованием является отстранение работников, которые не привились даже первым компонентом от COVID-19.
Сибирячка рассказала, что отдала своей работе 20 лет. Женщина отвечала за документацию и с пациентами не работала, поэтому прививаться она не планирует. По ее словам, есть опасение от побочных эффектов. Мед работник уверена, что каждый сам вправе выбирать – ставить вакцину или нет.
В итоге женщина получила сообщение на телефон, где говорилось, что с 22 ноября она отстранена от работы. Теперь сибирячка не знает, кто будет выполнять ее обязанности, ведь к концу года отчетности гораздо больше. После этого женщина добровольно покинет свой пост и уволится.