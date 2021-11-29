Сотрудницу новосибирского медучреждения отстранили от работы из-за отказа от прививки

В итоге женщина получила сообщение на телефон, где говорилось, что с 22 ноября она отстранена от работы. Теперь сибирячка не знает, кто будет выполнять ее обязанности, ведь к концу года отчетности гораздо больше. После этого женщина добровольно покинет свой пост и уволится.