Спикера Тюменской облдумы обвинили в разжигании вражды из-за слов об антиваксерах

Posted 6 декабря 2021, 19:29
Published 6 декабря 2021, 19:29
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Спикер Тюменской областной Думы Сергей Корепанов оказался в центре скандала. На него пожаловались в Следственный комитет, попросив привлечь депутата к ответственности за слова, произнесенные 26 ноября в ходе заседания думы. Обращение к главе регионального управления СК России Александру Кублякову появилось в интернете, сообщает muksun.fm. Корепанова авторы жалобы обвиняют в разжигании розни в обществе и распространении ложной информации.
Сергей Корепанов сравнил невакцинированного человека с террористам. Он заявил, что тот, кто не привился, опаснее шахида, поскольку может передать инфекцию людям, которые затем распространят ее дальше - в своих семьях. Авторы заявления в СК считают, что спикер знал о публичности заседания и присутствии на нем журналистов. При этом он допустил высказывание, направленное «на разжигание ненависти и вражды в обществе к социальной группе граждан».
Свои слова Корепанов произнес в ходе рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов. Как отмечают авторы обращения в СК, этот вопрос не предполагал обсуждения «обязательной вакцинации» или позиции непривитых людей, а тем более - сравнения их с террористами, угрожающими жизням граждан. Более того, Корепанова еще и упрекнули в распространении заведомо ложной информации. По мнению заявителей, слова спикера предполагали, что все «невакцинированные» якобы являются «единственными источниками распространения коронавируса».