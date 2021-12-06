Спикера Тюменской облдумы обвинили в разжигании вражды из-за слов об антиваксерах

Сергей Корепанов сравнил невакцинированного человека с террористам. Он заявил, что тот, кто не привился, опаснее шахида, поскольку может передать инфекцию людям, которые затем распространят ее дальше - в своих семьях. Авторы заявления в СК считают, что спикер знал о публичности заседания и присутствии на нем журналистов. При этом он допустил высказывание, направленное «на разжигание ненависти и вражды в обществе к социальной группе граждан».