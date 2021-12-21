atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря 2021, 09:19

Published 21 декабря 2021, 09:19

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

Число безработных в Новосибирской области сократилось в три раза

21 декабря 2021, 09:19
В правительстве региона отчитались об официальных цифрах по увеличению занятости населения.

Число официально зарегистрированных безработных в Новосибирской области с начала 2021 года сократилось в три раза. Об этом редакции Atas.info сообщили в правительстве региона. По данным властей, сейчас насчитывается всего 25 тысяч безработных новосибирцев.

По заверению начальника управления занятости минтруда и соцразвития Новосибирской области Ольги Лавровой, работодатели проявили повышенный спрос на рабочую силу. На данный момент им требуются 53 тысячи сотрудников, и это 37% больше, чем годом ранее. Основным спрос пользуются люди рабочих профессий. Такие вакансии составляют 65-68% от общего числа. Преимущественно это предложения от организаций, находящихся в промышленно развитых центрах области. На селе доля свободных рабочих мест составляет 18%

В течение года пособия по безработице получили более 68 тысяч человек. На это ушло 2,5 миллиарда рублей.

Материалы по теме
По 50 тысяч за трудоустроенного безработного получат новосибирские работодателиВ Новосибирске за трудоустройство безработного заплатят 50 тыс. рублейКоличество безработных в Ивановской области за минувший год увеличилось в семь раз
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика