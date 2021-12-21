Число безработных в Новосибирской области сократилось в три раза

Posted 21 декабря 2021, 09:19
Published 21 декабря 2021, 09:19
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Число официально зарегистрированных безработных в Новосибирской области с начала 2021 года сократилось в три раза. Об этом редакции Atas.info сообщили в правительстве региона. По данным властей, сейчас насчитывается всего 25 тысяч безработных новосибирцев.
По заверению начальника управления занятости минтруда и соцразвития Новосибирской области Ольги Лавровой, работодатели проявили повышенный спрос на рабочую силу. На данный момент им требуются 53 тысячи сотрудников, и это 37% больше, чем годом ранее. Основным спрос пользуются люди рабочих профессий. Такие вакансии составляют 65-68% от общего числа. Преимущественно это предложения от организаций, находящихся в промышленно развитых центрах области. На селе доля свободных рабочих мест составляет 18%
В течение года пособия по безработице получили более 68 тысяч человек. На это ушло 2,5 миллиарда рублей.