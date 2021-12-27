Новосибирские спасатели за год сохранили почти 800 человеческих жизней

Posted 27 декабря 2021, 19:36
Published 27 декабря 2021, 19:36
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
В понедельник, 27 декабря, в Новосибирске состоялись торжества честь Дня спасателя. Как рассказали редакции Atas.info в мэрии, за год сотрудники службы МАСС спасли 794 человека.
Как заявил в своей речи мэр Анатолий Локоть, число чрезвычайных происшествий в Новосибирске не уменьшается. Но спасатели всегда приходят на помощь, ни кого не оставляя в беде. Сотрудники МАСС часто сталкиваются с нестандартными задачами, которые решают нестандартными методами, проявляя смекалку и идя на риск.
Локоть поблагодарил спасателей за нелегкую службу. Он рассказал, что теперь их планируют поощрять после достижения определенного стажа работы. Также мэрия намерена укреплять материально-техническую базу службы. В следующем году для нее закупят новую технику, которая может работать как на воде, так и не льду. Также вновь поднимается вопрос о создании дополнительного отряда спасателей.