Новосибирские спасатели за год сохранили почти 800 человеческих жизней

Локоть поблагодарил спасателей за нелегкую службу. Он рассказал, что теперь их планируют поощрять после достижения определенного стажа работы. Также мэрия намерена укреплять материально-техническую базу службы. В следующем году для нее закупят новую технику, которая может работать как на воде, так и не льду. Также вновь поднимается вопрос о создании дополнительного отряда спасателей.