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Posted 28 декабря 2021, 15:58

Published 28 декабря 2021, 15:58

Modified 17 сентября 2022, 06:54

Updated 17 сентября 2022, 06:54

Без электричества в Новосибирске остались 287 домов

28 декабря 2021, 15:58
Оказались обесточены 12 трансформаторов.

Сегодня, 28 декабря, в Новосибирске без электричества остались 287 домов. Проблемы с электроснабжением возникли в Ленинском районе.

Причиной массового отключения стала авария. На распределительной подстанции произошло отключение одного из масляных выключателей. Это привело к остановке работы 12 трансформаторных пунктов.

С семи вечера без электричества остались дома на улицах Балластной, Рионской и Хинганской. Энергетики приложили все усилия, чтобы вернуть свет в дома.

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#Происшествия#Новости
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