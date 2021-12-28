Без электричества в Новосибирске остались 287 домов

Posted 28 декабря 2021, 15:58
Published 28 декабря 2021, 15:58
Modified 17 сентября 2022, 06:54
Updated 17 сентября 2022, 06:54
Сегодня, 28 декабря, в Новосибирске без электричества остались 287 домов. Проблемы с электроснабжением возникли в Ленинском районе.
Причиной массового отключения стала авария. На распределительной подстанции произошло отключение одного из масляных выключателей. Это привело к остановке работы 12 трансформаторных пунктов.
С семи вечера без электричества остались дома на улицах Балластной, Рионской и Хинганской. Энергетики приложили все усилия, чтобы вернуть свет в дома.