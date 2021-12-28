В Новосибирске военный Макрица незаконно получил надбавку за особые достижения

Согласно материалам суда, обвиняемый обманул своих подчиненных, сообщив им об успешной сдаче нормативов на высший уровень физподготовки. По его распоряжению были подготовлены ведомости, куда внесли недостоверные сведения за последние четыре года. На этом он не остановился и похвастался коллегам о выплате ему надбавки за особые достижения. По его легенде, ему полагалась выплата в размере 70% от оклада. Эту информацию он указал в базе данных ПИРО «Алушта».