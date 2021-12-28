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Posted 28 декабря 2021, 08:08

Published 28 декабря 2021, 08:08

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

В Новосибирске военный Макрица незаконно получил надбавку за особые достижения

28 декабря 2021, 08:08
Он были признан виновным и оштрафован.

Новосибирский военный суд признал военнослужащего Макрицу виновным в подделке документов ради надбавки.

Согласно материалам суда, обвиняемый обманул своих подчиненных, сообщив им об успешной сдаче нормативов на высший уровень физподготовки. По его распоряжению были подготовлены ведомости, куда внесли недостоверные сведения за последние четыре года. На этом он не остановился и похвастался коллегам о выплате ему надбавки за особые достижения. По его легенде, ему полагалась выплата в размере 70% от оклада. Эту информацию он указал в базе данных ПИРО «Алушта».

Благодаря подделки документов он получил 389 478 рублей.

Военнослужащего осудили и обязали выплатить штраф в размере 120 тыс. рублей.

#Происшествия
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