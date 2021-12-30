Posted 30 декабря 2021, 02:57
Published 30 декабря 2021, 02:57
Modified 17 сентября 2022, 06:54
Updated 17 сентября 2022, 06:54
В Новосибирске 38-летний водитель «Субару» врезался в КАМАЗ и разбил голову. Об инциденте рассказали в ГИБДД.
Авария произошла в дневное время, 29 декабря. В Калининском районе 38-летний водитель Subaru Forester ехал по улице Мясниковой. У дома №3 он врезался в КАМАЗ. За рулем большегруза сидел 65-летний мужчина.
В сети появился момент ДТП. Судя по кадрам видно, что виновник столкновения стал КАМАЗ. Машина выехала на встречку и затормозила поперек нее.
В ходе аварии пострадал автомобилист на Субару. Его доставили в больницу, предварительно диагностировав травму головы. Машина пострадавшего сильно повредилась. Сотрудники ГИБДД разбираются в произошедшем.