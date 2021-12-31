atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря 2021, 11:07

Published 31 декабря 2021, 11:07

Modified 25 декабря, 15:34

Updated 25 декабря, 15:34

Новосибирский самородок нарисовал крохотную елку внутри елочной игрушки

31 декабря 2021, 11:07
Перед Новым годом мастер переехал в новую квартиру.

"Новосибирский левша" Владимир Анискин создал очередной шедевр. Он сделал елочную игрушку в виде снежинки. В центре игрушек находятся крохотные новогодние рисунки: елка и колокольчик.

Видео мастер-микроминиатюрист разместил на своих страницах в социальных сетях. Также он рассказал, что перед Новым годом переехал в новую квартиру. Там у художника будет собственный кабинет.

Он пообещал провести экскурсию, когда кабинет будет доделан. "Желаю всем здоровья, мира и радости в душе", - написал Анискин.

#Культура#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика