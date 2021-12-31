Новосибирский самородок нарисовал крохотную елку внутри елочной игрушки

Posted 31 декабря 2021, 11:07
Published 31 декабря 2021, 11:07
Modified 25 декабря, 15:34
Updated 25 декабря, 15:34
"Новосибирский левша" Владимир Анискин создал очередной шедевр. Он сделал елочную игрушку в виде снежинки. В центре игрушек находятся крохотные новогодние рисунки: елка и колокольчик.
Видео мастер-микроминиатюрист разместил на своих страницах в социальных сетях. Также он рассказал, что перед Новым годом переехал в новую квартиру. Там у художника будет собственный кабинет.
Он пообещал провести экскурсию, когда кабинет будет доделан. "Желаю всем здоровья, мира и радости в душе", - написал Анискин.