«Экоспас» готовится к перекачке опасного газа из поврежденной цистерны в Новосибирске

Как сообщает пресс-служба ЗСЖД Сибкрай, устранение аварии происходит благодаря силам и средствам «Экоспаса». Специалисты ведут контроль за качеством воздуха, берут пробы. На данный момент угрозы для экологии нет, в пробах не найдено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Сейчас на станции уже подготовили специализированную пустую цистерну, куда поместят безводный газ.