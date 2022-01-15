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«Экоспас» готовится к перекачке опасного газа из поврежденной цистерны в Новосибирске

15 января 02:52
Фото: ГУ МЧС по НСО
Аварию ликвидируют в ближайшее время.

Несколько дней специалисты готовились к перекачке опасного газа из поврежденной цистерны на железнодорожной станции Инская в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба ЗСЖД Сибкрай, устранение аварии происходит благодаря силам и средствам «Экоспаса». Специалисты ведут контроль за качеством воздуха, берут пробы. На данный момент угрозы для экологии нет, в пробах не найдено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Сейчас на станции уже подготовили специализированную пустую цистерну, куда поместят безводный газ.

Утечку опасного газа заметили 12 января вечером, когда сотрудники осматривали грузовой состав.

#Новости#Экология
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