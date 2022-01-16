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Новосибирские динамовки на последних секундах уступили в Москве МБА

16 января 14:46
Фото: ЖБК МБА
Хозяйки площадки победили 78:77.

Новосибирское "Динамо" в рамках чемпионата России по баскетболу среди женщин в очередном туре сыграло в Москве против МБА. Хозяйки площадки победили 78:77.

По разным причинам новосибирские баскетболистки приехали в Москву ввосьмером. Но и в этом составе они дали бой одному из лидеров турнира. "Динамо" выиграло первую половину встречи.

На третью и четвертую четверти сил не хватило. Баскетболистки МБА за 5 секунд до конца встречи вышли вперед. В ответной атаке Хлоя Уэллс свой бросок смазала. Тем не менее на счету американки 29 очков и 9 подборов.

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