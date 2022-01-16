В Новосибирске 16 января ожидается одна из самых сильных магнитных бурь

В Новосибирске 16 января придет одна из самых сильных магнитных бурь. Закончатся колебания 18 января.
На Земле магнитные бури бушуют второй день. Самые сильные колебания пришлись на 15 января. Уровень достигал 6 баллов. Геомагнитные волны могли почувствовать люди даже не склонные к метеопатии.
Сегодня, 16 января магнитосферу продолжает штормить достаточно сильно. Уровень достигает четырех баллов.
17 января придут послабления. Магнитная буря снизит колебания до 3-х баллов. Однако они все так же будут устойчивы.
Завершится геомагнитный удар 18 января. Известно, что это один из самых мощных ударов января текущего года. Но на этом всплески солнечных вспышек не закончатся. В первом месяце 2022 года придут еще несколько бурь, но не такой силой.
Метеочувствительные люди могут быть раздражительными в эти дни. У новосибирцев часто возникает нестабильное эмоциональное состояние и бессонница на фоне колебаний. Помимо этого, часто метеозависимые люди испытывают головную боль.
В дни солнечных вспышек лучше провести время спокойно. Необходимо обеспечить себе отдых и здоровый сон. Физическую работу лучше исключить. Пока бушуют магнитные бури, важно расслабиться. Лучше всего пить больше воды и успокаивающего чая.