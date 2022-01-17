Больную туберкулезом женщину под Новосибирском принудительно отправили лечиться

В Новосибирской области больную туберкулезом женщину удалось госпитализировать только через суд. Ее принудительно отправили лечиться в Карасукский противотуберкулезный диспансер.
Как рассказали редакции Atas.info в службе судебных приставов, сотрудникам ведомства пришлось еще поискать 39-летнюю сибирячку. Они проехали несколько сот километров по области и опросили около десятка людей, которые могли что-то знать о больной туберкулезом. Ведь она отказалась становиться на учет и проходить лечение в диспансере.
По словам приставов, чтобы поймать женщину с инфекционным заболеванием им пришлось провести спецоперацию. Они переоделись в специальные защитные костюмы и вместе с врачами отвезли ее в больницу для лечения на машине скорой помощи.