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Больную туберкулезом женщину под Новосибирском принудительно отправили лечиться

17 января 11:10
Фото: УФССП по Новосибирской области
Добиться ее госпитализации удалось только через суд.

В Новосибирской области больную туберкулезом женщину удалось госпитализировать только через суд. Ее принудительно отправили лечиться в Карасукский противотуберкулезный диспансер.

Как рассказали редакции Atas.info в службе судебных приставов, сотрудникам ведомства пришлось еще поискать 39-летнюю сибирячку. Они проехали несколько сот километров по области и опросили около десятка людей, которые могли что-то знать о больной туберкулезом. Ведь она отказалась становиться на учет и проходить лечение в диспансере.

По словам приставов, чтобы поймать женщину с инфекционным заболеванием им пришлось провести спецоперацию. Они переоделись в специальные защитные костюмы и вместе с врачами отвезли ее в больницу для лечения на машине скорой помощи.

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