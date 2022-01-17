Новосибирец сбил человека на Алтае, а затем решил избавиться от следов преступления. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Смертельная авария произошла 6 января 2022 года в городе Бийск. На автомобиле Volkswagen новосибирец сбил 31-летнего мужчину и скрылся. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Иртышской в городе Бийске. Неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода, мужчину 1991 года рождения, и скрылся. На место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался», — сообщили в МВД.
Правоохранители приехали на место преступления. Осмотрели место трагедии, изъяли осколки машины, изучили видеокамеры. В результате расследования личность преступника удалось установить. Выяснилось, что мужчину сбил 42-летний сибиряк. Его удалось задержать, пишет НГС.
Новосибирец попытался избавиться от следов преступления. Он поменял капот и выбросил бампер. Теперь водителя обвиняют за нарушение ПДД, которое повлекло смерть человека по неосторожности. Идет дальнейшее расследование.