Новосибирец сбил человека на Алтае, а затем решил избавиться от следов преступления

«Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Иртышской в городе Бийске. Неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода, мужчину 1991 года рождения, и скрылся. На место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался», — сообщили в МВД.