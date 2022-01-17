Рабочая неделя в Новосибирске начнется с потепления до +2 градусов

А вот в четверг, 20 января в город придет небольшой мороз. Ночью температура сохранится до – 20 градусов. Однако к ночи уже потеплеет до – 16. Затем пойдет снижение температуры и уже в пятницу, 21 января потеплеет до – 13 градусов.