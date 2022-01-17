Рабочая неделя в Новосибирске начнется с потепления до +2 градусов. Такие данные предоставил сервис «Яндекс. Погода».
Сегодня ночью, 17 января столбик термометра опустился до +2 тепла. В городе потихоньку начинает таять снег. Но потепление будет скоротечным. Уже вечером в Новосибирске температура достигнет – 8 градусов.
Во вторник, 18 января продолжится понижение температуры. Погода сохранится до – 12 градусов. По прогнозу синоптиков возможен снег.
В дни Крещения, 19 января похолодает, но не критично. Температура опустится до – 15 градусов. Весь день должен идти снег.
А вот в четверг, 20 января в город придет небольшой мороз. Ночью температура сохранится до – 20 градусов. Однако к ночи уже потеплеет до – 16. Затем пойдет снижение температуры и уже в пятницу, 21 января потеплеет до – 13 градусов.