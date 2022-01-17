В Новосибирской области судимый мужчина зарезал пенсионерку и забрал у нее деньги

Известно, что подозреваемый пришел в дом к пожилой женщине в алкогольном опьянении. Он ударил ее ножом в грудь, а потом несколько раз в шею. После преступления мужчина забрал у пенсионерки деньги. Женщине был 61 год. Злоумышленник являлся знакомой погибшей.