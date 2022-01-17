В Новосибирской области судимый мужчина зарезал пенсионерку и забрал у нее деньги

В Новосибирской области мужчина зарезал пенсионерку и забрал у нее деньги. Грабитель совершил преступление из-за 20 тысяч рублей.
Известно, что подозреваемый пришел в дом к пожилой женщине в алкогольном опьянении. Он ударил ее ножом в грудь, а потом несколько раз в шею. После преступления мужчина забрал у пенсионерки деньги. Женщине был 61 год. Злоумышленник являлся знакомой погибшей.
Грабителя полицейские задержали. Он сознался в преступлении. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности несколько раз: умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, угрозу убийством, кражи, грабежи и разбой. Новосибирец вышел из колонии за пару дней до убийства. Идет дальнейшее расследование, пишет КП-Новосибирск.