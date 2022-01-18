10-летняя девочка попала в ДТП и получила сотрясение мозга в Новосибирске

Сегодня, 18 января, в Октябрьском районе Новосибирска в ДТП попала 10-летняя девочка. Она оказалась под колесами автомобиля Toyota, которым управляла 21-летняя девушка.
Авария произошла на улице Гаранина. Девушка на Toyota Camry ехала в сторону Тополёвой и у дома №7/1 сбила ребенка. Как уточнили в ГИБДД, девочка переходила дорогу не по зебре.
В результате аварии у ребенка предварительно диагностированы сотрясение мозга и травма шейного отдела позвоночника. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства произошедшего.