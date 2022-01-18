Между Новосибирской и Бердском курсирует «Хогвартс-Экспресс»

Жители Новосибирской области поделились впечатлениями после поездки в легендарном поезде «Хогвартс-Экспресс».
Уехать на экспрессе можно со станции Новосибирск-Главный – ищите на табло в маршруте следования «Хогвартс». Поезд прибывает на ту самую платформу 9 ¾.
Любимые персонажи «Гарри Поттера» встречают пассажиров у стойки администратора и сопровождают на поезд. И там уже начинается занимательное шоу с конкурсами, играми и загадками.
По словам одного из пассажиров, который прокатился на «Хогвартс-Экспрессе» вместе со своей 12-летней дочерью, все топовые персонажи отыграли на 100%. Мужчина не пожалел на двухчасовую поездку с персонажами «Гарри Поттера» 2,5 тыс. рублей, пишет МК в Новосибирске.
Поезд будет курсировать до конца января.