Между Новосибирской и Бердском курсирует «Хогвартс-Экспресс»

По словам одного из пассажиров, который прокатился на «Хогвартс-Экспрессе» вместе со своей 12-летней дочерью, все топовые персонажи отыграли на 100%. Мужчина не пожалел на двухчасовую поездку с персонажами «Гарри Поттера» 2,5 тыс. рублей, пишет МК в Новосибирске.