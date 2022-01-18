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Между Новосибирской и Бердском курсирует «Хогвартс-Экспресс»

18 января 02:36
Фото: pixabay.com
Все пассажиры получили в подарок волшебные палочки.

Жители Новосибирской области поделились впечатлениями после поездки в легендарном поезде «Хогвартс-Экспресс».

Уехать на экспрессе можно со станции Новосибирск-Главный – ищите на табло в маршруте следования «Хогвартс». Поезд прибывает на ту самую платформу 9 ¾.

Любимые персонажи «Гарри Поттера» встречают пассажиров у стойки администратора и сопровождают на поезд. И там уже начинается занимательное шоу с конкурсами, играми и загадками.

По словам одного из пассажиров, который прокатился на «Хогвартс-Экспрессе» вместе со своей 12-летней дочерью, все топовые персонажи отыграли на 100%. Мужчина не пожалел на двухчасовую поездку с персонажами «Гарри Поттера» 2,5 тыс. рублей, пишет МК в Новосибирске.

Поезд будет курсировать до конца января.

#Новости#Транспорт
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