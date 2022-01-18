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Новосибирск стал одним из самых холодных российских городов в дни Крещения

18 января 09:31
Фото: pixabay.com
На последних списках рейтинга стоят южные города.

Новосибирск стал одним из самых холодных российских городов в дни Крещения. Рейтинг погодной температуры составили аналитики «Яндекс. Погоды».

Специалисты подсчитали среднюю температуру 19 января в крупных городах России и составили ТОП самых холодных мегаполисов. Анализ происходил на основе данных за период 10 лет.

Самые сильные Крещенские морозы зафиксировали в Сибири. На первом месте располагается город Омск, на втором Новосибирск, а на третьем Красноярск.

В Воронеже, Волгограде и Ростове-на-Дону фиксируется самое теплое 19 января. На предпоследних местах город Москва и Санкт-Петербург.

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