Новосибирск стал одним из самых холодных российских городов в дни Крещения. Рейтинг погодной температуры составили аналитики «Яндекс. Погоды».
Специалисты подсчитали среднюю температуру 19 января в крупных городах России и составили ТОП самых холодных мегаполисов. Анализ происходил на основе данных за период 10 лет.
Самые сильные Крещенские морозы зафиксировали в Сибири. На первом месте располагается город Омск, на втором Новосибирск, а на третьем Красноярск.
В Воронеже, Волгограде и Ростове-на-Дону фиксируется самое теплое 19 января. На предпоследних местах город Москва и Санкт-Петербург.