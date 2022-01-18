Новосибирская область оказалась в лидерах по числу юрлиц-банкротов в Сибири

Новосибирская область обошла все сибирские регионы в рейтинге по числу банкротств юрлиц в 2021 году. За прошлый год свою финансовую несостоятельность доказали 279 компаний.
Согласно данный Федресурса, вдвое меньше обанкротившихся (147) выявлено в Кузбассе, а ведь этот регион занимает второе место по Сибири. Попал в лидеры и Красноярский край – 131 банкротство.
Отметим, что если у первых двух регионов-лидеров показатель даже ниже прошлогоднего, то в Красноярске на банкротство подали больше юрлиц, чем в 2020 году.
По России в рейтинге побеждают Москва и Питер – 2129 и 801 банкротств юрлиц.