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Новосибирская область оказалась в лидерах по числу юрлиц-банкротов в Сибири

18 января 01:09
Фото: pixabay.com
Разрыв со вторым регионом-лидером почти вдвое.

Новосибирская область обошла все сибирские регионы в рейтинге по числу банкротств юрлиц в 2021 году. За прошлый год свою финансовую несостоятельность доказали 279 компаний.

Согласно данный Федресурса, вдвое меньше обанкротившихся (147) выявлено в Кузбассе, а ведь этот регион занимает второе место по Сибири. Попал в лидеры и Красноярский край – 131 банкротство.

Отметим, что если у первых двух регионов-лидеров показатель даже ниже прошлогоднего, то в Красноярске на банкротство подали больше юрлиц, чем в 2020 году.

По России в рейтинге побеждают Москва и Питер – 2129 и 801 банкротств юрлиц.

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