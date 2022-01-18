В Новосибирске средняя предлагаемая зарплата составила 47,6 тыс. рублей

Аналитики hh.ru выяснили, что в прошлом году в трех сферах был заметен существенный рост дохода работников. Это сфера «инсталляции и сервиса», PR, маркетинг и административный персонал. Работодатели подняли зарплату на 17-24%, или до 45-54 тыс. рублей.