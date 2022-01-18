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В Новосибирске средняя предлагаемая зарплата составила 47,6 тыс. рублей

18 января 06:16
Фото: pixabay.com
Госслужащие стали получать меньше.

На рынке труда Новосибирской области выросла средняя предлагаемая зарплата, по итогам декабря-2021. Она составила 47,6 тысячи рублей.

Если самые высокие доходы зафиксированы в сфере высшего менеджмента и добычи сырья, то ниже всех ценятся госслужащие и специалисты образовательной сферы. Работникам первой группы предлагают 64,7 тыс. и 61,1 тыс. рублей, а вторым – 37,9 тыс. и 42,1 тыс. рублей.

Аналитики hh.ru выяснили, что в прошлом году в трех сферах был заметен существенный рост дохода работников. Это сфера «инсталляции и сервиса», PR, маркетинг и административный персонал. Работодатели подняли зарплату на 17-24%, или до 45-54 тыс. рублей.

#Новости#Экономика
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