В ипотеку – с уверенностью

Стоимость ипотечного страхования несравнимо меньше, чем размер страховой защиты, которая позволяет чувствовать себя уверенно при таком важном и ответственном решении, как приобретение жилья в кредит. При этом страховая сумма по договору страхования устанавливается в размере не менее остатка основного долга перед банком по кредитному договору (но не более действительной стоимости недвижимого имущества) и ежегодно снижается вместе со снижением задолженности по ипотеке.