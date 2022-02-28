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Posted 28 февраля 2022, 02:32

Published 28 февраля 2022, 02:32

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Календарь магнитных бурь и неблагоприятных дней в марте 2022 шокирует метеозависимых

28 февраля 2022, 02:32
График солнечной активности от Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, ФИАН не обрадует метеозависимых людей. Март 2022 года начнется серией магнитных бурь «красного» уровня.

Первый месяц весны – период особой цикличности солнечной активности. Неблагоприятные дни в марте 2022 ожидаются уже в начале месяца. Метеозависимым людям надо уделять особое внимание своему здоровью.

Эксперты лаборатории РАС Физического института РАН представили 27-дневный прогноз магнитных бурь.

По данным ученых, первая магнитная буря «красного» уровня разразится уже 3-4 марта. Уже через неделю – 11 марта последует второй шторм месяца. Третий произойдет 19 марта.

Другие источники предсказывают суточный магнитный шторм с вечера 14 марта. Силу магнитной бури ожидают на уровне 3 балла.

А шторм, ожидаемый 19 марта, может растянуться на несколько дней. Его начало ожидается в 21:00 мск 17 марта, а завершение только вечером 19 марта. Причем главный геомагнитный удар придется на 18 число, сообщает сайт «Лунный календарь». Повышенную солнечную активность эксперты предсказывают и 23 марта. Завершится месяц магнитной бурей с 29 марта до полуночи 1 апреля 2022 года.

Метеозависимыми людям, страдающим заболеваниями сердца и гипертонией важно быть особенно внимательными к своему здоровью. Тревожные симптомы: головные боли; усталость; бессонница; повышенное артериальное давление; панические атаки – могут быть означать приближение магнитных бурь.

Медики рекомендуют метеозависимым избегать стрессов в неблагоприятные дни, больше отдыхать, пить больше воды и меньше кофе.

#Общество
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