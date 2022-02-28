Календарь магнитных бурь и неблагоприятных дней в марте 2022 шокирует метеозависимых

А шторм, ожидаемый 19 марта, может растянуться на несколько дней. Его начало ожидается в 21:00 мск 17 марта, а завершение только вечером 19 марта. Причем главный геомагнитный удар придется на 18 число, сообщает сайт «Лунный календарь». Повышенную солнечную активность эксперты предсказывают и 23 марта. Завершится месяц магнитной бурей с 29 марта до полуночи 1 апреля 2022 года.