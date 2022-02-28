Календарь магнитных бурь и неблагоприятных дней в марте 2022 шокирует метеозависимых

Posted 28 февраля 2022, 02:32
Published 28 февраля 2022, 02:32
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
Первый месяц весны – период особой цикличности солнечной активности. Неблагоприятные дни в марте 2022 ожидаются уже в начале месяца. Метеозависимым людям надо уделять особое внимание своему здоровью.
Эксперты лаборатории РАС Физического института РАН представили 27-дневный прогноз магнитных бурь.
По данным ученых, первая магнитная буря «красного» уровня разразится уже 3-4 марта. Уже через неделю – 11 марта последует второй шторм месяца. Третий произойдет 19 марта.
Другие источники предсказывают суточный магнитный шторм с вечера 14 марта. Силу магнитной бури ожидают на уровне 3 балла.
А шторм, ожидаемый 19 марта, может растянуться на несколько дней. Его начало ожидается в 21:00 мск 17 марта, а завершение только вечером 19 марта. Причем главный геомагнитный удар придется на 18 число, сообщает сайт «Лунный календарь». Повышенную солнечную активность эксперты предсказывают и 23 марта. Завершится месяц магнитной бурей с 29 марта до полуночи 1 апреля 2022 года.
Метеозависимыми людям, страдающим заболеваниями сердца и гипертонией важно быть особенно внимательными к своему здоровью. Тревожные симптомы: головные боли; усталость; бессонница; повышенное артериальное давление; панические атаки – могут быть означать приближение магнитных бурь.
Медики рекомендуют метеозависимым избегать стрессов в неблагоприятные дни, больше отдыхать, пить больше воды и меньше кофе.