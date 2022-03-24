«Тактика распределения по потребностям подразумевает, что поддержку нужно дать предпринимателям, например, малому и среднему бизнесу на сохранение рабочих мест и перестраивание выпадающих торговых и финансовых цепочек. Это действительно бы поддержало рыночную экономику. Путин тоже об этом говорил. Проблема в том, что Путин обозначил две диаметрально противоположные стратегии. Тут мы должны поддержать пенсионеров и малоимущих, а тут мы должны поддержать малый бизнес. Но на всех денег не хватит», - говорит Илья Гращенков.