16 марта 2022 года Президент Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Однако вопрос о финансовой помощи регионам не дает покоя многим экспертам.
Как пишут «Новые Известия», после этого указа Министерство финансов Российской Федерации открывает субъектам РФ кредит с погашением до конца года. При этом министр ведомства Антон Силуанов не стал долго думать, какому региону дать денег больше, а какому меньше. Ведомство приняло решение выделить каждому региону по 10% от его доходов.
Хоть Федеральный центр и помогает регионам в трудные времена, однако объем поддержки достаточно скромный. По мнению президента Фонда «Центр развития региональной политики» Ильи Гращенкова, для реальной поддержки необходимо гораздо больше денежных средств.
«Этих денег не хватит. Мы вообще находимся в ситуации, когда не ясно, какой дефицит надо будет первым покрывать. Явно будет сокращение поступлений от налогов, поскольку бизнес будет закрываться. Будут потери налоговых платежей от людей. Плюс Путин сказал всех субсидировать, поднимать пособия, МРОТ, пенсии. Грубо говоря, в одной части мы имеем большое выпадение доходов, а в другой – имеем большое расширение расходов. 10% — это ни о чём. Это временная мера, денег хватит только на кратковременное латание дыр», отметил Илья Гращенков.
Регионы, с большой финансовой поддержкой, получат денег больше, чем бедные города. Об этом свидетельствует сам подход Минфина. По мнению экспертов, линейность в выдаче кредитов может привести именно к этому. Ведомство не учитывает, кому денег необходимо больше, а кто может обеспечить себя сами.
«Новые Известия» разобрались, кто получил самые большие кредиты в 2021 году. Судя по данным об общих доходах региона, достаточную финансовую поддержку получает Москва, Московская область и Санкт-Петербург. При этом отметим, что столица России имеет минимальный государственный долг и вполне может обеспечивать себя самостоятельно.
Так, все Сибирские и Дальневосточные федеральные округи получат лишь 387 миллиардов на всех – столько же получит одна Москва.
По словам Ильи Гращенкова, в расчете оценки эффективности данной поддержки главным является объем расходов в расчете на население. Это связано с тем, что значительную часть поддержки заберут социальные программы. Именно поэтому структура расходов привязана к населению, а не к самому бюджету.
«При этом будут расти расходы на самых бедных. Структура расходов увеличится там, где доходов и не было, где бюджеты сбалансированы с дефицитом. Поддержка будет съедена растущим дефицитом», - отметил президент Фонда «Центр развития региональной политики».
Так, больше финансов получат те регионы, в которых официально имеется показатель самых высоких заработных плат. При этом, почему-то, меньше всего денег получат города, которые нуждаются в поддержке малообеспеченных семей и пенсионеров. Отсюда возникает вопрос, почему бы не сделать распределение более справедливым и раздать деньги в зависимости необходимости и потребностей населения. Илья Гращенков уверен, что важную роль здесь играет малый и средний бизнес, но никак не малообеспеченные бюджетники.
«Тактика распределения по потребностям подразумевает, что поддержку нужно дать предпринимателям, например, малому и среднему бизнесу на сохранение рабочих мест и перестраивание выпадающих торговых и финансовых цепочек. Это действительно бы поддержало рыночную экономику. Путин тоже об этом говорил. Проблема в том, что Путин обозначил две диаметрально противоположные стратегии. Тут мы должны поддержать пенсионеров и малоимущих, а тут мы должны поддержать малый бизнес. Но на всех денег не хватит», - говорит Илья Гращенков.
Также эксперт считает, что такое распределение денег по региону связано не с экономикой, а с политикой. В данный момент, чтобы обеспечить социальную стабильность, есть два варианта: поддерживать командно-административную экономику, которая в итоге приведет к дефициту и черному рынку. Но последствия такой позиции будут заключаться в поддержке только самых бедных слоев населения, но никак не их развития.
«Это приведёт к расколу в обществе – государство будет держаться на потребительски слабой массе бедных, игнорируя остальную часть населения», - считает Илья Гращенков.
Существует и второй вариант – создать максимальную либерализацию внутреннего пространства под внешним давлением, иными словами – новый НЭП.
«Раз нас «мочат» санкциями, то давайте разрешим всё внутри страны, особенно в технологических отраслях (маркетплейсы, IT), поддержим фермерство, которое душилось агрохолдингами. Плюс — это либерализация политическая. То есть мы должны консолидироваться внутри страны не вокруг одной фигуры или идеи, а именно как общество», рассуждает эксперт.
Несмотря на то, какое направление выберет наше государство, по мнению Гращенкова, богатые регионы будут получать больше денег, чем те, кому они действительно нужны.