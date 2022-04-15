148 предприятий объявили о сокращении 1 065 сотрудников в Новосибирской области

Posted 15 апреля 2022, 01:10
Published 15 апреля 2022, 01:10
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
В Новосибирской области 148 предприятий заявили о предстоящих сокращениях работников. Об этом сообщили в Министерстве труда по региону.
О предстоящих сокращениях уведомили 148 организаций. Планируется сократить 1 065 сотрудников. Помимо этого, еще 37 компаний отправили 1 177 работников в режим простоя. По сообщению ТАСС, этот показатель равен 15% от всей численности рабочей силы на предприятиях.
Известно, что на предприятиях в Новосибирской области трудятся почти 46 тысяч человек.
Напомним, ранее Atas.info писал, что 726 предприятий ликвидировано в Новосибирской области с начала спецоперации. Среди них - 55 строительных фирм, а также аптечная сеть "Мелодия Здоровья".