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Posted 15 апреля 2022, 01:10

Published 15 апреля 2022, 01:10

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

148 предприятий объявили о сокращении 1 065 сотрудников в Новосибирской области

148 предприятий объявили о сокращении 1 065 сотрудников в Новосибирской области

15 апреля 2022, 01:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Еще более тысячи работников - в режиме простоя.

В Новосибирской области 148 предприятий заявили о предстоящих сокращениях работников. Об этом сообщили в Министерстве труда по региону.

О предстоящих сокращениях уведомили 148 организаций. Планируется сократить 1 065 сотрудников. Помимо этого, еще 37 компаний отправили 1 177 работников в режим простоя. По сообщению ТАСС, этот показатель равен 15% от всей численности рабочей силы на предприятиях.

726 предприятий ликвидировано в Новосибирской области с начала спецоперации
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Известно, что на предприятиях в Новосибирской области трудятся почти 46 тысяч человек.

Напомним, ранее Atas.info писал, что 726 предприятий ликвидировано в Новосибирской области с начала спецоперации. Среди них - 55 строительных фирм, а также аптечная сеть "Мелодия Здоровья".

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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