Самые грязные реки Новосибирска назвали в минприроды

Posted 20 апреля 2022, 02:37
Published 20 апреля 2022, 02:37
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Специалисты зафиксировали превышение концентраций загрязняющих веществ в реках Тула, Каменка и 1-я Ельцовка в Новосибирске. Об этом пишет РБК Новосибирск со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов региона.
По данным ведомства, за период 2020 и 2021 года в Новосибирской области специалисты взяли 97 проб из сточных вод и водоемов. Химический анализ показал, что в 227 случаях выявлены превышения.
Аммиак, аммоний-ион, нитрит-ион, марганец, нефтепродукты и анионные поверхностно-активные вещества находили в реках Тула, Каменка и 1-ой Ельцовка. Также в Оби, Берди, Ине и Обском море выявили превышение меди, нефтепродуктов и марганца.
Напомним, ранее специалисты мэрии Новосибирска выявили 53 источника загрязнения в реке Тула. В частности, водоем загрязнен нефтепродуктами и химией.