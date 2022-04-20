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Posted 20 апреля 2022, 02:37

Published 20 апреля 2022, 02:37

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Самые грязные реки Новосибирска назвали в минприроды

Самые грязные реки Новосибирска назвали в минприроды

20 апреля 2022, 02:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В 227 случаях выявили превышение химических элементов в новосибирских водоемах.

Специалисты зафиксировали превышение концентраций загрязняющих веществ в реках Тула, Каменка и 1-я Ельцовка в Новосибирске. Об этом пишет РБК Новосибирск со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов региона.

По данным ведомства, за период 2020 и 2021 года в Новосибирской области специалисты взяли 97 проб из сточных вод и водоемов. Химический анализ показал, что в 227 случаях выявлены превышения.

Аммиак, аммоний-ион, нитрит-ион, марганец, нефтепродукты и анионные поверхностно-активные вещества находили в реках Тула, Каменка и 1-ой Ельцовка. Также в Оби, Берди, Ине и Обском море выявили превышение меди, нефтепродуктов и марганца.

Напомним, ранее специалисты мэрии Новосибирска выявили 53 источника загрязнения в реке Тула. В частности, водоем загрязнен нефтепродуктами и химией.

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#Экология
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