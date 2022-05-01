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Posted 1 мая 2022, 08:43

Published 1 мая 2022, 08:43

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

1 мая в Новосибирске открылась пассажирская навигация по реке Обь

1 мая в Новосибирске открылась пассажирская навигация по реке Обь

1 мая 2022, 08:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
1 мая 2022 года открылись пассажирские перевозки по реке Обь. Заместитель министра транспорта по региону Вячеслав Невежин рассказал, что стоимость проезда по популярным речным маршрутам не увеличивается вот уже третий сезон.

В Новосибирске в воскресенье, 1 мая открылась пассажирская навигация. Заместитель министра транспорта по региону Вячеслав Невежин рассказал о запуске маршрутов по двум пригородным речным линиям «Речной вокзал-Седова Заимка» и «Речной вокзал-Тихие зори».

«С сегодняшнего дня стартовала навигация, и, как и в прошлом году, мы запускаем два социальных маршрута = Седова заимка и Тихие зори. На линии «Новосибирск – Седова заимка» - 7 остановочных пунктов. На линии до Тихих зорь – 2 остановочных пункта, один из них из них в черте города, он направлен на обеспечение проезда жителей по Новосибирску», - объяснил замминистра Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Также он рассказал, что одним из самых популярных направлений в Новосибирске – это Седова заимка и Тихие зори. Отмечается, что в 2021 году затраты на субсидии перевозчикам достигли 6 миллионов рублей, пишет Vn.ru.

«Мы осознанно не повышали стоимость проезда. Три сезона она остается неизменной. В основном речным транспортом пользуются социально не защищенные категории пассажиров. Проезд в направлении до Седовой заимки стоит от 110 до 150 рублей, Тихие зори – цена проезда 90 рублей», - поделился Вячеслав Невежин.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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