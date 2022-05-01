1 мая в Новосибирске открылась пассажирская навигация по реке Обь

«С сегодняшнего дня стартовала навигация, и, как и в прошлом году, мы запускаем два социальных маршрута = Седова заимка и Тихие зори. На линии «Новосибирск – Седова заимка» - 7 остановочных пунктов. На линии до Тихих зорь – 2 остановочных пункта, один из них из них в черте города, он направлен на обеспечение проезда жителей по Новосибирску», - объяснил замминистра Новосибирской области Вячеслав Невежин.